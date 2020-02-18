{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Аксенов поблагодарил спецслужбы за предотвращение готовившихся подростками терактов

По словам главы Крыма, случившееся только подтверждает необходимость профилактической работы с детьми для предотвращения подобных инцидентов

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поблагодарил спецслужбы за предотвращение терактов в образовательных учреждениях, которые готовили подростки в Керчи. Об этом он написал во вторник на своей странице в Facebook.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России во вторник сообщили, что в Керчи выявил двух подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях, они являются последователями Владислава Рослякова, причастного к убийству двадцати человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года.

"Сегодня благодаря слаженной и оперативной работе спецслужб удалось предотвратить теракт в Керчи. Хочу искренне поблагодарить сотрудников ФСБ за профессионализм. Вы спасли десятки, а то и сотни человеческих жизней", - отметил Аксенов.

По его словам, случившееся только подтверждает необходимость профилактической работы с детьми для предотвращения подобных инцидентов. "Сегодняшний инцидент в очередной раз демонстрирует нам не только важность профилактической оперативной работы, но и необходимость быть внимательными по отношению к нашим детям и их окружению, к деталям их поведения и характера. Здесь особенно важно объединение усилий родителей, учителей, психологов, представителей социальных служб", - подчеркнул глава региона.

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
Реклама на ТАСС
Минобрнауки увеличит количество мест на гуманитарных специальностях в вузах
В министерстве отметили, что цифры будут распределены "по месту", то есть между вузами, где дают по этим направлениям качественную подготовку
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС