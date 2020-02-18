Аксенов поблагодарил спецслужбы за предотвращение готовившихся подростками терактов

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поблагодарил спецслужбы за предотвращение терактов в образовательных учреждениях, которые готовили подростки в Керчи. Об этом он написал во вторник на своей странице в Facebook.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России во вторник сообщили, что в Керчи выявил двух подростков, готовивших теракты в образовательных учреждениях, они являются последователями Владислава Рослякова, причастного к убийству двадцати человек в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года.

"Сегодня благодаря слаженной и оперативной работе спецслужб удалось предотвратить теракт в Керчи. Хочу искренне поблагодарить сотрудников ФСБ за профессионализм. Вы спасли десятки, а то и сотни человеческих жизней", - отметил Аксенов.