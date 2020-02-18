Ростовский губернатор поручил проверить детский приют после информации об издевательствах

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 февраля. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил провести проверку работы ростовского центра реабилитации для несовершеннолетних после появления в СМИ информации о том, что старшие воспитанники издеваются над младшими. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе губернатора региона.

В январе на интернет-портале "Царьград" появилась публикация, в которой говорилось о злоупотреблениях в ростовском центре реабилитации для детей, а также плохих условиях содержания воспитанников и случаях издевательства старших детей над младшими. В прокуратуре региона ТАСС сообщили, что ведомство начало проверку по жалобе сотрудников.

"В первую очередь для нас важны интересы детей. Если кто-то покрывал эти безобразия, он должен ответить. Мы в этом разберемся", - приводятся в сообщении слова Голубева.

Отмечается, что с предложением провести проверку глава региона обратился к уполномоченному по правам ребенка в Ростовской области Ирине Черкасовой. По данным пресс-службы, до конца недели Голубев заслушает доклады профильных ведомств о ситуации, сложившейся в центре.

Ранее в Следственном комитете РФ сообщили о возбуждении уголовного дела против бывшего директора социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних по подозрению в халатности. По версии следствия, экс-директор центра не обеспечила безопасность нескольких воспитанников.