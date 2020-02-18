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Число вузов РФ в рейтинге университетов стран с развивающимися экономиками выросло до 39

Тройку российских лидеров составили Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова - 5-я позиция, Московский физико-технический институт - 12-я позиция и Высшая школа экономики - 18-я

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Количество вузов из России в рейтинге университетов стран с активно развивающейся экономикой, опубликованном британской компанией Times Higher Education (THE), увеличилось с 35 до 39. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе проекта "5-100", задача которого - повышение престижа российского высшего образования в мире.

Тройку российских лидеров составили Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова - 5-я позиция, Московский физико-технический институт - 12-я позиция и Высшая школа экономики - 18-я позиция (22-я в 2019 году).

"Российская высшая школа расширила свое присутствие в рейтинге с 35 до 39 университетов", - сообщили в пресс-службе.

Также в сотне лучших вузов представлены Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" (27-я позиция), Национальный исследовательский университет ИТМО (35-я), Национальный исследовательский Томский государственный университет (52-я), Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (72-я), Новосибирский национальный исследовательский государственный университет (82-я), Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС" (89-я), Санкт-Петербургский государственный университет (100-я).

Как отметили в пресс-службе, восемь университетов проекта "5-100" вошли в топ-100 рейтинга THE. Всего в список входят 19 вузов-участников проект "5-100". "Динамика, которую вузы - участники проекта "5-100" демонстрируют в рейтинге с 2015 года, показывает, как поддержка государства позволяет улучшить положение университетов в рейтингах. Представительство университетов проекта "5-100" в рейтинге ТНЕ Emerging Economies University Ranking увеличилось с нуля в 2013 году, когда рейтинг был впервые опубликован, до семи и более университетов каждый год начиная с 2015 года. Для глобального рынка, конкуренция на котором постоянно растет, это довольно впечатляющее достижение", - привели в пресс-службе слова главного редактора Times Higher Education Фила Бейти.

Новички рейтинга

Новичками рейтинга в этом году стали Санкт-Петербургский горный университет, который расположился на 167-й позиции, Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина, Южно-Уральский государственный университет, Уфимский государственный авиационный технический университет, разместившиеся в диапазоне 401-500, Башкирский государственный университет - позиция 501+. При этом Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники" в этом году в список не попал.

Рейтинг THE охватывает 533 университета из 48 стран, включая расположенные в странах БРИКС: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка. Также в рейтинге присутствуют университеты Аргентины, Болгарии, Венгрии, Греции, Кипра, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, Турции, Сербии, Словении, Словакии, Чехии, Эстонии и т. д. Методика рейтинга основывается на 13 показателях эффективности, среди которых преподавание, исследования, цитирование, международное взаимодействие, доход от производственной деятельности.

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