У ВОЗ пока нет данных об устойчивой передаче коронавируса от человека к человеку вне Китая

ЖЕНЕВА, 18 февраля. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока не располагает данными об устойчивой локальной передаче нового коронавируса от человека к человеку, за исключением особой ситуации на круизном лайнере Diamond Princess в Японии. Об этом сообщил во вторник на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Мы пока не видели устойчивой местной передачи, за исключением особых условий, как на круизном судне Diamond Princess", - отметил он. По словам главы ВОЗ, по состоянию на утро 18 февраля было известно о 804 заболевших в результате инфицирования коронавирусом нового типа за пределами Китая, три человека умерли.