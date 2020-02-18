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Минобрнауки увеличит количество мест на гуманитарных специальностях в вузах

В министерстве отметили, что цифры будут распределены "по месту", то есть между вузами, где дают по этим направлениям качественную подготовку

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Минобрнауки России увеличит контрольные цифры приема в вузы по гуманитарным специальностям. Об этом во вторник сообщил глава министерства Валерий Фальков на заседании оргкомитета "Наша Победа", организованного партией "Единая Россия".

"Произойдет увеличение контрольных цифр приема по гуманитарным направлениям. Мы отдельно встретимся, проговорим, посмотрим по направлению "История", "Археология" и так далее", - сказал Фальков.

Он отметил, что цифры будут распределены "по месту", то есть между вузами, где дают по этим направлениям качественную подготовку.

Ранее Фальков сообщил, что новая модель распределения бюджетных мест в вузах будет обнародована до 1 марта.

Теги
РоссияФальков, Валерий Николаевич
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