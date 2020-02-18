Мурашко: каждый ветеран Великой Отечественной войны находится на особом контроле

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Практически каждый инвалид и участник Великой Отечественной войны находится под особым контролем Минздрава РФ и обеспечен необходимыми лекарствами. Об этом во вторник сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе первого заседания объединенного оргкомитета "Наша Победа".

"В рамках наблюдения и сохранения здоровья инвалидов и участников Великой Отечественной войны у нас практически сегодня организовано стопроцентное диспансерное наблюдение граждан и наших соотечественников. В первую очередь, в том числе, стационарное наблюдение, при необходимости и санаторно-курортное лечение. Особое внимание - это лекарственное обеспечение, практически каждый из них на сегодняшний день на особом контроле, обеспечен в общей сложности на сегодняшний день более чем на 1 млрд рублей лекарственными препаратами", - сказал он.

В июле 2019 года Путин подписал указ о поведении в 2020 году в России Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. План праздничных мероприятий был утвержден распоряжением премьер-министра РФ, он включает 116 пунктов. Помимо парада, салюта, приема иностранных гостей, шествия "Бессмертного полка" и других торжеств в Москве, планируется открытие мемориала Советскому солдату в Ржеве (Тверская область), создание Аллеи героев на Малаховом кургане в Севастополе, открытие обновленной экспозиции музея "Битва за Ленинград" во Всеволожске (Ленинградская область), проведение ряда всероссийских конкурсов и форумов по теме Победы.