{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Участники "Диктанта Победы" получат льготы при поступлении в вуз

По мнению главы Минобрнауки Валерия Фалькова, "это хорошая поддержка и хороший стимул к тому, чтобы участвовать в таких важных мероприятиях"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Абитуриенты, получившие высокие результаты по итогам всероссийской акции "Диктант Победы", которая пройдет 24 апреля 2020 года, получат дополнительные баллы при поступлении в вуз. Об этом сообщил во вторник глава Минобрнауки Валерий Фальков на первом заседании постоянного оргкомитета "Наша Победа", организованном партией "Единая Россия".

"С учетом опыта [акции "Диктант Победы"] 2019 года и с целью привлечения большего числа молодежи к изучению военной истории своей страны мы поддержали инициативу и включили [итоги предстоящего "Диктанта Победы"] в число индивидуальных достижений абитуриентов в рамках приемной кампании 2020-2021 учебного года", - сказал Фальков.

Он напомнил, что по законодательству абитуриенту, показавшему высокий результат, может быть зачтено до 10 баллов в соответствии с правилами приема в вуз. По мнению главы Минобрнауки, "это хорошая поддержка и хороший стимул к тому, чтобы участвовать в таких важных мероприятиях".

Первая акция "Диктант Победы" прошла 7 мая 2019 года на 1,4 тыс. площадок, в ней приняли участие более 150 тыс. человек в 23 странах. Инициаторами проведения акции стали партия "Единая Россия", Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Российский союз ветеранов и Всероссийская организация "Волонтеры Победы". Целью диктанта стало желание пробудить интерес у молодежи к событиям героического прошлого нашей страны, дать возможность проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны, узнать новую информацию о забытых подвигах предков.

В этом году акция состоится 24 апреля 2020 года. Для участников подготовят 25 вопросов, из них 20 будут общефедеральными, а пять будут посвящены местной тематике. В этом году акцию "Единой России" поддержало Министерство обороны РФ, новые площадки развернутся на базе военных училищ и в воинских частях.

Теги
РоссияФальков, Валерий Николаевич
Реклама на ТАСС
В Северной Осетии в 2020 году откроется самая большая в регионе школа
Она будет рассчитана на 1,1 тыс. мест
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС