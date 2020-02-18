Участники "Диктанта Победы" получат льготы при поступлении в вуз

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Абитуриенты, получившие высокие результаты по итогам всероссийской акции "Диктант Победы", которая пройдет 24 апреля 2020 года, получат дополнительные баллы при поступлении в вуз. Об этом сообщил во вторник глава Минобрнауки Валерий Фальков на первом заседании постоянного оргкомитета "Наша Победа", организованном партией "Единая Россия".

"С учетом опыта [акции "Диктант Победы"] 2019 года и с целью привлечения большего числа молодежи к изучению военной истории своей страны мы поддержали инициативу и включили [итоги предстоящего "Диктанта Победы"] в число индивидуальных достижений абитуриентов в рамках приемной кампании 2020-2021 учебного года", - сказал Фальков.

Он напомнил, что по законодательству абитуриенту, показавшему высокий результат, может быть зачтено до 10 баллов в соответствии с правилами приема в вуз. По мнению главы Минобрнауки, "это хорошая поддержка и хороший стимул к тому, чтобы участвовать в таких важных мероприятиях".

Первая акция "Диктант Победы" прошла 7 мая 2019 года на 1,4 тыс. площадок, в ней приняли участие более 150 тыс. человек в 23 странах. Инициаторами проведения акции стали партия "Единая Россия", Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество, Российский союз ветеранов и Всероссийская организация "Волонтеры Победы". Целью диктанта стало желание пробудить интерес у молодежи к событиям героического прошлого нашей страны, дать возможность проверить свои знания по истории Великой Отечественной войны, узнать новую информацию о забытых подвигах предков.

В этом году акция состоится 24 апреля 2020 года. Для участников подготовят 25 вопросов, из них 20 будут общефедеральными, а пять будут посвящены местной тематике. В этом году акцию "Единой России" поддержало Министерство обороны РФ, новые площадки развернутся на базе военных училищ и в воинских частях.