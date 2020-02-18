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Прокуратура нашла нарушение при отказе выплат на первенца женщине из Астраханской области

Ранее женщине отказали в выплатах из-за того, что два ее ребенка умерли сразу после родов

АСТРАХАНЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Прокуратура внесла представление директору центра социальной поддержки населения Приволжского района Астраханской области после проверки публикаций в СМИ о необоснованном отказе астраханке в выплатах на первого ребенка из-за двух неудачных родов. Женщина сможет получить все положенные выплаты, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе прокуратуры области.

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Ранее региональные и федеральные СМИ рассказали об истории женщины из Приволжского района, которой отказали в выплате на ребенка. Астраханка дважды неудачно рожала - оба младенца умерли, третий раз все произошло благополучно, но в выплатах на первого ребенка отказали, объяснив это тем, что ребенок не первенец. Женщина в интервью, выложенном в Telegram-канал Mash, пояснила, что у нее есть документ о смерти только об одном ребенке, второй родился с весом менее 500 граммов и считался выкидышем. История вызвала общественный резонанс, областная прокуратура и региональное Министерство социального развития и труда начали проверку.

"Установлено, что в назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением ребенка жительнице Приволжского района должностными лицами центра было отказано по причине отсутствия необходимого пакета документов. При этом в нарушении закона и порядка осуществления выплат меры к истребованию сведений в рамках межведомственного взаимодействия не приняты. В связи с этим прокуратурой Приволжского района директору центра поддержки населения Приволжского района внесено представление", - уточнили в пресс-службе.

По данным прокуратуры, сейчас женщине оказано необходимое содействие в сборе документов. Региональный министр социального развития и труда Олег Петелин сообщил ТАСС, что органы соцзащиты не раз связывались с женщиной и разъясняли ситуацию с документами. "Все было сделано в рамках законодательства, ей все разъясняли и объясняли. Как только женщина нашла документы, все выплаты сразу ей были назначены", - добавил Петелин.

Теги
РоссияАстраханская область
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