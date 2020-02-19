В Роскачестве рассказали, представителей каких профессий интернет-мошенники атакуют чаще

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Атакам интернет-мошенников через электронную почту наиболее всего подвержены представители профессий, связанных с деньгами и документами. Об этом говорится в сообщении Роскачества, поступившем в ТАСС.

Эксперты рекомендуют внимательно относиться ко всем входящим письмам, даже если на первый взгляд они пришли от надежных источников. При получении подозрительного письма в первую очередь необходимо проверить адрес отправителя.

В первую очередь речь идет о специалистах бухгалтерии, финансистах, секретарях и сотрудниках коммерческих отделов. Вредоносные объекты могут содержаться в прикрепленном к письму заархивированном документе. Для того, чтобы заставить потенциальную жертву открыть такой архив, мошенники используют слова-якоря. Среди таких слов - документы, заказ, ордер, пароль, срочно, "осталось два часа" и тому подобные, отметили в Роскачестве.

Почта, sms, телефон, а теперь и онлайн-календари. Как мошенники добираются до жертв?

После этого необходимо проверить контактную информацию, указанную внизу письма. Если там содержится ссылка, сразу переходить по ней нельзя. Необходимо навести на нее курсор и проверить веб-адрес в нижнем левом углу браузера. Переходить по ссылке стоит, убедившись, что адрес настоящий, иначе есть риск попасть на мошеннический сайт или запустить загрузку вредоносного контента.

Некоторые мошенники выдают себя за представителя известного бренда. При возникновении подозрений необходимо проверить оригинальность фирменного логотипа: совпадает ли он с тем, который размещен на официальном сайте компании, качественно ли сделан, содержался ли в последнем реальном письме от этой организации.

Специалисты Роскачества также рекомендуют проверять подозрительные письма на грамотность и стилистику, не отправлять по почте свои личные данные и банковские реквизиты, а также не торопиться, если приходит письмо с быстро сгорающими предложениями, акциями или предложениями о срочной сделке.