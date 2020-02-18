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Ограничение на въезд граждан Китая в Россию не коснется транзитных пассажиров

Постановление о временной приостановке въезда жителей КНР начнет действовать с 20 февраля

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Вводимое с 20 февраля ограничение на въезд в Россию для граждан Китая не коснется транзитных пассажиров. Об этом во вторник сообщили журналистам в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой.

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"Ограничения не коснутся транзитных пассажиров", - сказали в секретарите.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о временной приостановке с 20 февраля въезда граждан КНР, прибывающих с целями осуществления трудовой деятельности, а также в частных, учебных и туристических целях.

Как отмечалось, также будет временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в РФ в целях осуществления трудовой деятельности гражданам Китая, разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам, находящимся за пределами России. Также С 19 февраля прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Россию будут приостановлены гражданам Китая в частных и учебных целях.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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