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Проекты ТАСС победили сразу в нескольких номинациях премии Digital Communication Awards

Всего в разных номинациях премии было представлено 10 специальных проектов ТАСС.
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Специальные проекты ТАСС стали обладателями наград престижной премии в области дизайна - Digital Communication Awards. Церемония награждения победителей прошла во вторник вечером на площадке Deworkacy Red October в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Проект "Бестиарий. 10 эпических монстров России", рассказывающий о мифологических чудовищах из разных регионов нашей страны: существах из славянской, кавказской, финно-угорской, тюркской и тунгусо-маньчжурской мифологии, помещенных в пейзажи современной России, был удостоен награды в номинации "Иллюстрации/инфографика".

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Также наградами отмечен проект "ВДНХ зимой", представленный в номинации "Интерактивный контент". Работа является совместным проектом ТАСС и ВДНХ в формате мультимедийного лонгрида, который продемонстрировал разнообразные возможности для отдыха и развлечений для всех, включая самый большой открытый каток в Европе, гастрономические эксперименты, музеи и мастер-классы в павильонах и многое другое.

В номинации "Лонгрид" (материал большого объема) победителями стали только проекты ТАСС: "Котификация Рунета. Как менялся российский интернет с 90-х до наших дней" и "Севморпуть 2.0" (СМП). Первый проект рассказывает об основных вехах развития Рунета, которые отражены в виде визуальных символов интернета - котиков: от первых сайтов до появления блогов, соцсетей и современных сервисов. Работа "Севморпуть 2.0" - совместный проект ТАСС и госкорпорации "Росатом", который в интерактивном формате с инфографиками, иллюстрациями и фотогалереями рассказал об истории СМП, модернизации атомного ледокольного флота, перспективах его развития.

"Победившие проекты - результат совместного труда большой команды, в которой вклад каждого по-своему ценен, - отметил, комментируя награду, руководитель Студии инфографики ТАСС Алексей Новичков. - Мы не первый год побеждаем в этом конкурсе, но каждый раз - эмоции, как в первый. Для ТАСС это не только признание медийным сообществом качества нашей работы, но и знак того, что мы движемся в правильном направлении, осваивая новые форматы и инструменты".

Ежегодно на мероприятии награждают лучшие проекты в области диджитал-дизайна. Всего в разных номинациях премии было представлено 10 специальных проектов ТАСС.

О премии

Премия Digital Communications Awards проводится с 2013 года. Она учреждена в целях пропаганды наиболее значимых достижений в области digital-коммуникаций, продвижения продуктов с помощью новых коммуникационных технологий и инструментов.

Организаторами премии являются: Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР) и Издательский дом "МедиаБизнес", при поддержке журнала "Новости СМИ". Оргкомитет премии - Ассоциация директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР). Экспертный совет состоит из лауреатов премии предыдущего года и членов рабочей группы. Всего в разных номинациях премии было представлено 10 специальных проектов ТАСС.

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