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Сертификат на маткапитал можно будет получить при выписке из роддома

Выплаты должны помочь молодым семьям получить дополнительные средства и собственную недвижимость, отметил глава Минфина РФ Антон Силуанов
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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ упростит получение сертификата на материнский капитал: теперь это можно будет сделать после выписки из роддома на основании полученных при поступлении данных, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в эфире передачи "Право на справедливость" на Первом канале.

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"Мы предлагаем и будет внесена новация, которая упрощает значительно получение свидетельства о материнском капитале. Если раньше нужно было заполнять массу бумажек, инструкций, то сегодня, чтобы получить материнский капитал и соответствующее свидетельство, достаточно тех данных, которые заполняются при поступлении будущей мамы в роддом. И данные, которые мама заполняет при поступлении в родильный дом, они будут направляться в соответствующие службы и уже при выходе из роддома мама может иметь сертификат о материнском капитале либо на электронной почте, либо на своем мобильном устройстве, или также пойти получить его в бумажном виде", - сказал Силуанов.

Силуанов подчеркнул, что выплаты должны помочь молодым семьям получить дополнительные средства и собственную недвижимость. "Это тоже решается сегодня в рамках тех задач, которые поставил президент", - подытожил он.

Президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию 15 января предложил предусмотреть ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет с 1 января 2020 года. По словам президента, эти выплаты будут получать семьи, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека, а процедура получения будет максимально простой. Путин уточнил, что выплаты на первом этапе составят половину прожиточного минимума - 5,5 тыс. рублей, при необходимости это пособие может быть повышено до более чем 11 тыс. рублей в 2021 году.

Также Путин сообщил, что программа материнского капитала будет продлена как минимум до конца 2026 года, выдавать его будут уже при рождении первого ребенка, а размер этой выплаты для семей с двумя детьми будет увеличен до более 616 тыс. рублей.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСилуанов, Антон ГермановичРоссия
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