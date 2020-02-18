Силуанов: россияне смогут оформлять документы для получения пособий через личный кабинет

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Граждане РФ со второго полугодия 2020 года смогут получить документы для получения соцвыплат и пособий дистанционно через личный кабинет, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире передачи "Право на справедливость" на Первом канале.

Министр отметил, что самое главное - чтобы исполнение социальных инициатив президента не утонуло в "бюрократических проволочках". По словам Силуанова, сейчас из 18 млн россиян, которым положена помощь государства, обращается за пособием всего около пяти млн человек из-за сложных процедур.

"Можно пойти в МФЦ и уже оттуда получить необходимое количество документов с тем, чтобы МФЦ направило все материалы для получения соответствующих пособий. Но самое простое будет заключаться в том, чтобы через личный кабинет отправить заявление, и органы, которые формируют соответствующую информацию, - это налоговые органы, Пенсионный фонд - самостоятельно все это сделали, и наши люди не ходили бы по бюрократческим инстанциям. Эта мера должна заработать, начиная уже со второго полугодия текущего года", - сказал Силуанов.