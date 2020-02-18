{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Силуанов: россияне смогут оформлять документы для получения пособий через личный кабинет

Самое главное - чтобы исполнение социальных инициатив президента не утонуло в "бюрократических проволочках", отметил министр финансов

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Граждане РФ со второго полугодия 2020 года смогут получить документы для получения соцвыплат и пособий дистанционно через личный кабинет, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире передачи "Право на справедливость" на Первом канале.

Министр отметил, что самое главное - чтобы исполнение социальных инициатив президента не утонуло в "бюрократических проволочках". По словам Силуанова, сейчас из 18 млн россиян, которым положена помощь государства, обращается за пособием всего около пяти млн человек из-за сложных процедур.

"Можно пойти в МФЦ и уже оттуда получить необходимое количество документов с тем, чтобы МФЦ направило все материалы для получения соответствующих пособий. Но самое простое будет заключаться в том, чтобы через личный кабинет отправить заявление, и органы, которые формируют соответствующую информацию, - это налоговые органы, Пенсионный фонд - самостоятельно все это сделали, и наши люди не ходили бы по бюрократческим инстанциям. Эта мера должна заработать, начиная уже со второго полугодия текущего года", - сказал Силуанов.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
Реклама на ТАСС
В Петербурге побит температурный рекорд 1925 года
В городе зафиксировали 6,2 градуса тепла
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС