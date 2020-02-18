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В Петербурге побит температурный рекорд 1925 года

В городе зафиксировали 6,2 градуса тепла

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 февраля. /ТАСС/. Температурный рекорд 95-летней давности побит в Петербурге во вторник, превышение составило 1,5 градуса. Об этом сообщили ТАСС в Северо-Западном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"Побит рекорд, сегодня температура воздуха составила плюс 6,2 градуса. Предыдущий рекорд был поставлен 18 февраля 1925 года. Тогда температура воздуха составляла плюс 4,7 градуса", - сказали в управлении.

В Петербурге с начала текущей недели наблюдается сильный ветер. Так, в понедельник была закрыта дамба из-за непогоды и угрозы подъема уровня воды в заливе. Во вторник, по данным городского главка МЧС, в Петербурге также был сильный ветер с порывами до 18 м/с.

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РоссияСанкт-Петербург
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