Крупнейший авиаперевозчик Юга России вдвое сократил норму бесплатного провоза ручной клади

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 февраля. /ТАСС/. Крупнейший авиаперевозчик Юга России "Азимут" снизил нормы бесплатного провоза ручной клади с 10 до 5 кг почти на всех группах тарифов, сообщается на сайте авиакомпании.

Ранее максимальный лимит бесплатного провоза ручной клади действовал только при покупке билета группы тарифов "Легкий".

Как следует из данных на сайте "Азимута", для перевозок на рейсах с 29 марта 2020 года, такая норма будет действовать на тарифах "Выгодный" и "Оптимальный", а также на отдельных категориях тарифа "Свободный".

Отмечается, что размер разрешенного к бесплатному провозу багажа не изменился и составляет 23 кг на всех тарифах, за исключением безбагажного.

Авиакомпания "Азимут" - авиаперевозчик Юга России, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Флот "Азимута" состоит только из самолетов SSJ-100 улучшенной модификации SSJ-100-95LR с увеличенной дальностью полета. Сейчас в парке компании 11 самолетов Sukhoi Superjet 100, к 2022 году планируется расширение парка до 16 судов.