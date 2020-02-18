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Путин подписал закон о легализации охоты в полувольных условиях

Так называемая вольерная охота допускается при наличии путевки

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий охоту в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания. Документ опубликован на официальном портале правовой информации во вторник.

Закон об охоте и сохранении охотничьих ресурсов дополнен положением, согласно которому так называемая вольерная охота допускается при наличии путевки, то есть документа, подтверждающего заключение договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства.

Законом определяется статус охотничьих ресурсов, содержащихся в полувольных условиях, основания и особенности их использования, в том числе при осуществлении любительской и спортивной охоты. Минприроды наделяется правом вводить ограничения любительской и спортивной охоты в полувольных условиях, а также устанавливать требования к размерам объектов охотничьей инфраструктуры в зависимости от вида животных и их популяции.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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