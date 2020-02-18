Прокуратура может получить право определения "живодерского контента"

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Органы прокуратуры могут получить право устанавливать, какие материалы содержат факты жестокого обращения с животными, в рамках планируемой процедуры досудебной блокировки сайтов, распространяющих такую информацию, соответствующее предложение направлено в Роскомнадзор. Об этом в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Проект закона, предусматривающий возможность досудебной блокировки сайтов, размещающих материалы о жестоком обращении с животными, был внесен в нижнюю палату парламента в октябре прошлого года. В документе не указывается орган, уполномоченный определять, какой контент подпадает под указанное определение.

"Ключевой вопрос при обсуждении этого законопроекта состоит в том, кто будет курирующим ведомством. Кто будет определять, что есть живодерский контент, - сказал Бурматов. - Будет схема досудебной блокировки, в которой одной из звеньев будет прокуратура".

По словам депутата, профильный думский комитет (по информационной политике, информационным технологиям и связи) поддерживает концепцию законопроекта, с ним ведется совместная работа над механизмом блокировки. "Сейчас у Роскомнадзора мы запрашиваем возможный порядок того, можно ли будет в существующих правовых реалиях осуществлять досудебную блокировку через прокуратуру", - уточнил он.

Предусмотренный действующим законодательством судебный порядок блокировки, уверен парламентарий, затянут и неэффективен. Новый механизм должен быть согласован в ближайшее время, добавил он.

"С прокуратурой этот вопрос не обсуждался, он с ней и не должен пока обсуждаться. Нам важна позиция Роскомнадзора", - заключил Бурматов.