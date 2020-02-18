На заседании оргкомитета "Наша Победа" обсудили помощь ветеранам и патриотические акции

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Оргкомитет "Единой России" "Наша Победа" во вторник собрался в Москве на первое заседание. Ключевыми темами встречи стали организация адресной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, а также проведение всероссийских и международных патриотических акций.

В оргкомитет вошли 35 человек, в том числе федеральные министры, депутаты, представители общественных организаций, а его сопредседателями стали секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

"Мы благодарны ветеранам за то, что ценой своей жизни они боролись за свободу родной земли и добились Великой Победы. И нас справедливо возмущает, когда сегодня многие зарубежные СМИ и даже руководители тех европейских стран, которые Красная армия спасла от нацизма, пытаются навязать всему миру пересмотр истории Второй мировой войны. Из года в год они стремятся исказить роль Советской армии, смешать с грязью воинов-освободителей. Мы не можем допустить такой наглой фальсификации нашей истории. И поэтому - подчеркну это еще раз - так важно, чтобы и наши дети, и внуки знали и помнили о нашей победе", - заявил на открытии заседания Турчак.

Он подчеркнул, что оргкомитет будет работать на постоянной основе и в последующие годы.

По словам Нарышкина, в ближайшее время начнут работу региональные отделения оргкомитета. "Они объединят представителей законодательной, исполнительной и муниципальной власти, историков, краеведов, поисковиков и представителей гражданского общества. Таким образом, система будет выстроена на всех уровнях: от федерального до муниципального", - сказал он.

Забота о ветеранах

Значительный объем работы по оказанию помощи ветеранам должны взять на себя волонтеры. "На сегодняшний день во всех регионах мы начали работу по закреплению волонтеров за фронтовиками. К сожалению, число наших фронтовиков сокращается. Увы, это неумолимое дыхание времени. На данный момент их не более 50 тыс. человек", - сказал замсекретаря генсовета единороссов, координатор партпроекта "Историческая память" и депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По его словам, сейчас в большинстве регионов РФ уже определены ответственные за оказание помощи ветеранам. "Это люди на уровне вице-губернаторов и вице-спикеров законодательных собраний, то есть люди, обладающие достаточным функционалом и административным ресурсом для того, чтобы оперативно решать все возникающие у фронтовиков вопросы", - добавил он.

Хинштейн также рассказал о создании единой базы данных ветеранов. Она будет содержать "сведения о каждом фронтовике, о проблемах, с которыми они сталкиваются, статусе их [проблем] решения и об ответственном лице из партии".

На заседании оргкомитета также рассказали о поддержке ветеранов со стороны РЖД и телекоммуникационных компаний. "В РЖД, ФПК и подразделениях принято решение о бесплатной перевозке ветеранов не только в течение этого года, это решение будет действовать всегда", - заявил генеральный директор - председатель правления РЖД Олег Белозеров. Он уточнил, что право на бесплатный проезд получит также один сопровождающий.

Помощь ветеранам окажут и ведущие телекоммуникационные компании. "Фактически мы говорим о том, что ветеранам будет доступна мобильная связь внутри страны, межгород абсолютно бесплатно на протяжении всей жизни. Мы прорабатываем технические детали. Нам важно обеспечить уверенный прием связи там, где проживает ветеран. Совместно с операторами эту инициативу мы реализуем", - подчеркнул министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

Память о погибших

На оргкомитете также поддержали идею создания единой карты воинских захоронений. В этой работе единороссы будут рассчитывать на поддержку министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и министерства обороны.

"Региональные практики в целом ряде субъектов показывают хорошие примеры по созданию единых электронных карт. Например, Московская область разработала интерактивную карту воинских захоронений. Каждый желающий, зайдя на эту территорию, может получить описание конкретного воинского захоронения. Здесь обозначены 3042 воинских захоронения", - сказал Хинштейн.

По словам Хинштейна, ранее партия проводила в регионах мониторинг состояния воинских захоронений. Единороссы проверили около 11 тыс. объектов, приблизительно 20% находились в отличном или хорошем состоянии, состояние еще половины объектов было признано удовлетворительным, пояснил парламентарий.

В свою очередь, руководитель движения "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова рассказала о субботнике, который запланирован на 25 апреля. Ожидается, что в акции примут участие более 50 тыс. человек, которые благоустроят порядка 5 тыс. памятных мест, в числе которых памятные знаки и захоронения участников Великой Отечественной войны. Она уточнила, что субботник пройдет не только в России, но и в 15 других странах. "Волонтеры Германии, Эстонии, Латвии, Казахстана, Киргизии и других государств поддержали эту идею", - сказала Амельченкова.

В ходе заседания также прозвучала инициатива о посмертном награждении советских партизан за рубежом. "В Бельгии из советских военнопленных, бежавших из концлагерей и шахт, была сформирована партизанская бригада "За Родину!". За время своей боевой деятельности эта партизанская бригада нанесла значительный урон немецким оккупантам и их пособникам. Многие из руководителей бригады после войны были награждены государственными наградами, но, к сожалению, без наград остались некоторые герои-партизаны, воевавшие отрядах бельгийского сопротивления и погибшие в боях", - сказал Хинштейн.

Также единороссы предлагают отметить государственными наградами граждан Бельгии, которые оказывают всестороннюю помощь в сохранении мест захоронения советских воинов, создании на территории государства музея партизанского движения и установке в одной из коммун мемориального памятника погибшим советским партизанам.

Акция "Диктант Победы"

Важным событием станет проведение 24 апреля акции "Диктант Победы". Планируется, что она состоится не менее чем на 5,5 тыс. площадках, 60 из которых будут находится за рубежом. По словам Хинштейна, диктант запланирован в Великобритании, США, Аргентине, Бельгии, Греции, Италии, Мальте и Румынии. "Прорабатываем вопрос об организации площадок на объектах, расположенных в Сирийской Арабской Республике, в арктическом регионе, на Байконуре, на кораблях, находящихся на боевом дежурстве", - подчеркнул парламентарий.

Первая акция "Диктант Победы" прошла 7 мая 2019 года на 1,4 тыс. площадок, в ней приняли участие более 150 тыс. человек в 23 странах.