Ярославский проект по утилизации батареек победил в стартап-туре "Сколково" в Иванове

ИВАНОВО, 18 февраля. /ТАСС/. Победителем регионального этапа конкурса Open Innovations Startup Tour, который завершился в Иванове во вторник, стало ООО "НЭК" из Ярославля, которое представило стартап проекта по комплексной переработке батареек. Об этом сообщает пресс-служба конкурса.

"Технология позволяет эффективно и безопасно для окружающей среды перерабатывать химические источники тока - использованные батарейки. Основной их компонент - порошковый наполнитель, который состоит из графита, цинка и диоксида марганца. Сложность переработки любых отходов в том, что нужно правильно разделить их смесь на компоненты: чем чище компонент мы выделим, тем дороже мы его продадим. Получаемые ферромарганец и цинковый порошок можно вторично использовать на различных производствах", - цитирует победителя конкурса Александра Климова пресс-служба.

Всего на конкурс в Иванове поступило 75 заявок из 14 субъектов РФ, в том числе из Санкт-Петербурга и Севастополя. Лидерами по числу заявок стала Ивановская область, которая предоставила 47 проектов, два из них вышли в финал.

"Ивановская область занимает второе место в стране по индексу изобретательской активности <…> Наша с вами общая задача - добиться того, чтобы патенты не оставались всего лишь патентами, а приносили Ивановской области доходы, вели к созданию новых предприятий и новых рабочих мест. Сама идеология фонда "Сколково" - связать идею с возможностью, чтоб в итоге появился продукт - предприятия и рабочие места. Очень надеюсь, что у нас таких проектов будет много", - сказал в своем выступлении губернатор региона Станислав Воскресенский.

По словам председателя Фонда "Сколково" Аркадия Дворковича, за последние годы география конкурса сильно расширилась, заявки стали поступать из тех регионов, которые "об инновациях и не думали". "Мы горды, что определенный положительный вклад в этот процесс сделал и Инновационный центр "Сколково" <…> Совместно с губернатором Ивановской области Станиславом Воскресенским мы рассматриваем вариант начала работы в регионе регионального оператора "Сколково", что позволит сделать наши услуги и инструменты развития еще более доступными для местных предпринимателей", - сказал журналистам Дворкович.

Победитель регионального этапа Александр Климов получил денежный приз в размере 300 тыс. рублей. Остальные девять финалистов были приглашены на самую масштабную стартап-конференцию в России и странах СНГ Startup Village.

О конкурсе

Open Innovations Startup Tour проводится в разных городах России с 2011 года, за это время эксперты рассмотрели более 15 тыс. заявок. Это самый масштабный в России проект по развитию технологического предпринимательства. В 2020 году Open Innovations Startup Tour проводится в десяти городах. Мероприятие уже состоялось во Владивостоке и Архангельске, на этой неделе проект также посетит Пермь.