Эвакуированных из КНР в Тюмень граждан выпишут 19 февраля после карантина

ТЮМЕНЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Граждан, эвакуированных в начале февраля из КНР в тюменский санаторий "Градостроитель", выпишут в среду, коронавирусная инфекция у них не выявлена.

Об этом ТАСС сообщили в оперативном штабе региона по профилактике коронавируса.

"Прибывших из КНР выпишут из санатория "Градостроитель" в среду, 19 февраля", - сообщили в штабе.

Как рассказала ТАСС Майя Новоселова, одна из находящихся на карантине в "Градостроителе", всем эвакуированным будут предоставлены бесплатные билеты на самолет или на поезд, чтобы они могли добраться до своих родных городов.

"Это была очень сложная история, потому что сначала нам сказали, что уехать домой бесплатно можно будет только на поезде. Многие уже успели купить себе самостоятельно билеты на самолет. Но во вторник нам все же сказали, что на самолет тоже будут бесплатные билеты", - рассказала она.

По ее словам, время рейса, на котором постояльцы санатория улетят домой, пока неизвестно.

"Я знаю, что изначально многие написали заявления на самолет в Москву, но как потом они решили, я не знаю. Время выписки нам пока тоже не сообщали, но сейчас есть информация, что мы можем полететь утренним рейсом", - добавила Новоселова.