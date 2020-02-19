Швыдкой напомнил властям Польши о чувстве благодарности

БЕРЛИН, 19 февраля. /ТАСС/. Говорить о том, что СССР оккупировал Польшу, как и нацистская Германия, неразумно, бестактно, а также неприемлемо с точки зрения международного права. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС во вторник вечером специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Я не хочу никак квалифицировать поведение и заявления польского МИД, в конце концов, это отдельное государство, у которого есть свое видение тех или иных процессов. Но вообще есть такое понятие, как чувство благодарности", - сказал он. "Польшу освобождала советская армия, и освобождала она ее вместе с Армией Людовой. Когда сегодня в Польше говорят о том, что одна оккупация сменила другую, у меня ничего кроме чувства недоумения не возникает", - заметил Швыдкой.

Признаки независимости

Он напомнил, что Польша "была под немецким гауляйтером во время войны, когда была оккупирована фашистами, а когда пришла советская армия, Польша стала государством - членом ООН". "Она входила в Варшавский договор, но, тем не менее, обладала всеми признаками самостоятельной государственности, и управляли ею поляки", - подчеркнул Швыдкой.

"Поэтому говорить о том, что СССР оккупировал Польшу, как и нацистская Германия, - это по крайней мере ошибочно, а, если говорить по существу, бестактно", - считает спецпредставитель президента РФ. "В этом смысле эти претензии находятся в ряду других попыток польских коллег заявить о том, что Советский Союз был страной - оккупантом, и поэтому потребовать репараций", - отметил он. "С моей точки зрения, это абсолютно неразумный подход, никаких вариантов получить что бы то ни было нет", - добавил Швыдкой.

При этом он подчеркнул, что "заявления польского МИД и другие заявления польских властей - это одно, а отношения польского и российского народов - это совсем другое". "У нас и у меня лично всегда было много друзей в Польше", - добавил Швыдкой. "Поэтому не надо смешивать понятия", - указал он.

Итоги Нюрнбергского процесса

Специальный представитель президента РФ принял участие в Берлине в дискуссии под названием "Украденные иконы - разрушенные церкви. Война против Советского Союза и "белые пятна" в немецкой памяти". Одной из главных тем на ней была проблема "трофейного искусства".

Выступая на мероприятии, Швыдкой указал на то, что в некоторых странах сейчас пытаются "уравновесить вину и говорят о том, что Советский Союз также виноват, как и нацистская Германия". "Это просто неприемлемо не только для нас, но и неприемлемо для международного права, потому что никто не отменял "Нюрнберга" [Нюрнбергского процесса]. Это очевидно", - заметил он.

Швыдкой также напомнил, что в период существования ГДР Москва вернула порядка 1,5 млн объектов искусства. По его словам, они вернулись в Германскую Демократическую Республику и в другие страны, такие как Венгрия или "союзническая Польша, о чем сегодня забывают". Дискуссионное мероприятие было организовано неправительственной организацией Германо-российский форум совместно с Германским обществом по изучению Восточной Европы.