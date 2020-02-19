Карантинный период для эвакуированных из Китая в Тюмень завершен

Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

ВИНЗИЛИ /Тюменская область/, 19 февраля. /ТАСС/. Карантинный период для россиян и граждан стран СНГ, эвакуированных 5 февраля из китайской провинции Хубэй в реабилитационный центр под Тюменью, завершен, первые 62 человека оттуда отправляются в аэропорт.

Об этом сообщила журналистам глава департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

"Сейчас мы увозим 62 наших гостя в аэропорт, они улетают рейсом на Москву. Дальше мы начинаем по времени вывозить наших гостей к поездам. Сегодня до конца дня все уедут туда, куда пожелают, либо поездом, либо самолетом", - сказала Куликова.