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Распространение коронавируса нового типа

Карантинный период для эвакуированных из Китая в Тюмень завершен

Первые 62 человека отправились в аэропорт
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© Майя Новоселова/ТАСС
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ВИНЗИЛИ /Тюменская область/, 19 февраля. /ТАСС/. Карантинный период для россиян и граждан стран СНГ, эвакуированных 5 февраля из китайской провинции Хубэй в реабилитационный центр под Тюменью, завершен, первые 62 человека оттуда отправляются в аэропорт.

Об этом сообщила журналистам глава департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

"Сейчас мы увозим 62 наших гостя в аэропорт, они улетают рейсом на Москву. Дальше мы начинаем по времени вывозить наших гостей к поездам. Сегодня до конца дня все уедут туда, куда пожелают, либо поездом, либо самолетом", - сказала Куликова.

 

Теги
РоссияТюменская областьРаспространение коронавируса нового типа
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