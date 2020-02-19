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Распространение коронавируса нового типа
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Число умерших от коронавируса в Хубэе возросло до 1921

Выздоровели 9128 жителей провинции
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© EPA-EFE/STRINGER CHINA OUT

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Число зараженных новым коронавирусом в провинции Хубэй в центральной части Китая за весь период превысило 61,6 тыс. человек, из них умерли 1921, выздоровели 9128 жителей. Об этом сообщил в среду комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона.

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Во вторник утром власти проинформировали о более чем 59,9 тыс. заболевших, 1789 жертвах и 7862 выздоровевших. По обновленным данным, официальный уровень смертности в Хубэе составил порядка 3,11% вместо 2,98% днем ранее.

Как отмечается в распространенном заявлении, число инфицированных в административном центре Хубэя Ухане, считающемся главным источником распространения пневмонии, превысило 44,4 тыс. человек. На втором и третьем месте - Сяогань и Хуанган, где число зараженных составило порядка 3,3 тыс. и 2,8 тыс. соответственно. Еще в четырех городах региона показатель превышает 1 тыс.

Согласно оценке врачей, более чем 9,2 тыс. инфицированных в Хубэе находятся в тяжелом состоянии, а свыше 1,9 тыс. заразившихся - в критическом. Под наблюдением медиков также порядка 68,3 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными.

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КитайРаспространение коронавируса нового типа
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