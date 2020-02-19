Власти Чукотки обратились к Юрию Трутневу для решения проблемы посещения острова Врангеля

АНАДЫРЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Власти Чукотки обратились к полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу для решения проблемы посещения на круизных судах заповедника "Остров Врангеля" после того, как Министерство обороны РФ выразило намерение ограничить заходы лайнеров на его территорию. Об этом ТАСС сообщил начальник окружного комитета по культуре, спорту и туризму Александр Сысоев.

"К нам обратились туроператоры округа с информацией, что из круизных маршрутов посещение острова Врангеля было исключено решением Минобороны Российской Федерации. Мы подготовили письмо в адрес полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева и надеемся на положительное решение", - рассказал ТАСС Александр Сысоев.

Он добавил, что в 2019 году на территорию Чукотского автономного округа заходили 15 круизных лайнеров. Туристы восьми из них посещали остров Врангеля и заповедник с одноименным названием. О причинах возможного введения ограничения Министерством обороны РФ на посещение острова Врангеля в 2020 году не сообщается.

На острове Врангеля с 2014 года располагается российская военная база "Полярная звезда". Она входит в состав арктической группировки Восточного военного округа. При виде сверху комплекс базы имеет форму звезды, чем и обусловлено его название.