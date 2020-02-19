{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Более 60 человек, прошедших карантин после эвакуации из Китая, вылетели из Тюмени в Москву

Борт вылетел в 03:38 мск
На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

ТЮМЕНЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Самолет, на борту которого находятся 62 человека, которые были эвакуированы из китайского Уханя в санаторий под Тюменью и провели там 14 дней на карантине, вылетел из аэропорта Рощино (Тюмень) в московский Шереметьево.

Об этом сообщили  ТАСС в справочной аэропорта.

Ранее директор Департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова подтвердила, что карантин снят. Все эвакуированные из КНР 144 человека здоровы, коронавирус у них не обнаружен.

"Взлет из Тюмени был в 03:38 мск. Основной перевозчик - "Аэрофлот", номер рейса - SU 1503", - сказали в справочной.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
В Microsoft дорабатывают обновление для Windows, вызвавшее проблемы
Компания прекратила рассылку обновления, а также рекомендовала его удалить
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС