Более 60 человек, прошедших карантин после эвакуации из Китая, вылетели из Тюмени в Москву

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ТЮМЕНЬ, 19 февраля. /ТАСС/. Самолет, на борту которого находятся 62 человека, которые были эвакуированы из китайского Уханя в санаторий под Тюменью и провели там 14 дней на карантине, вылетел из аэропорта Рощино (Тюмень) в московский Шереметьево.

Об этом сообщили ТАСС в справочной аэропорта.

Ранее директор Департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова подтвердила, что карантин снят. Все эвакуированные из КНР 144 человека здоровы, коронавирус у них не обнаружен.

"Взлет из Тюмени был в 03:38 мск. Основной перевозчик - "Аэрофлот", номер рейса - SU 1503", - сказали в справочной.