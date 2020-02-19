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В Microsoft дорабатывают обновление для Windows, вызвавшее проблемы

Компания прекратила рассылку обновления, а также рекомендовала его удалить

НЬЮ-ЙОРК, 19 февраля. /ТАСС/. Корпорация Microsoft намерена представить исправную версию обновления для операционной системы Windows 10, которое ранее вызвало проблемы у ряда пользователей. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе компании.

"Мы работаем над улучшенной версией этого обновления во взаимодействии с нашими партнерами", - говорится в заявлении представителя Microsoft.

Речь идет об обновлении, которое получило обозначение KB4524244. Оно было представлено Microsoft 11 февраля. После этого некоторые профильные интернет-ресурсы сообщили о том, что установка обновления может вызвать проблемы в работе операционной системы. В Microsoft позже признали, что KB4524244 работает некорректно. Компания прекратила его рассылку, а также рекомендовала удалить.

Основанная в 1975 году предпринимателями Биллом Гейтсом и Полом Алленом Microsoft - одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств: от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в городе Редмонд (штат Вашингтон).

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