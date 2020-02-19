Приморские студенты записали видео в поддержку граждан КНР, живущих в условиях эпидемии

ВЛАДИВОСТОК, 19 февраля. /ТАСС/. Студенты и преподаватели Владивостокского государственного университета экономики и сервиса (ВГУЭС) записали видеоролик со словами поддержки для жителей КНР, которые живут в условиях эпидемии, вызванной коронавирусом нового типа. В акции приняли участие около 150 студентов из России и Китая, а также пять преподавателей китайского языка, сообщили ТАСС в пресс-службе ВГУЭС.

Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

В конце января все шесть высших учебных заведений Приморского края, в которых обучаются иностранные студенты, решили продлить каникулы для учащихся, которые выехали в КНР для празднования восточного Нового года. ВГУЭС на период с 10 февраля до 1 марта организовал удаленное обучение для студентов, поехавших в Китай на праздник.

"Сегодня записали видеоролик в поддержку жителей КНР в условиях эпидемии. Со словами поддержки к жителям Китая обращаются студенты Института иностранных языков ВГУЭС. В видео ребята обращаются к своим одногруппникам и всем китайским студентам, которые учатся в российских вузах. Все хором произносят по-китайски фразы "Китай, держись!" и "Китай, мы с тобой!", - сообщили в пресс-службе университета. ВГУЭС планирует разместить ролик на главном государственном информационном ресурсе провинции Хэйлунцзян - сайте DBW.CN, а также в китайских социальных сетях.

ВГУЭС - второй по величине вуз Приморского края после ДВФУ. Университет готовит студентов по таким направлениям, как дизайн, маркетинг, международное право и межкультурные коммуникации. В университете учатся 8 тысяч студентов, около 600 из них - граждане Китая.