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Трамп рассматривает возможность посетить Олимпиаду в Токио

Президент США сообщил, что на летние Олимпийские игры его пригласил японский премьер Синдзо Абэ

ВАШИНГТОН, 19 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассказал во вторник, что рассматривает возможность посетить летние Олимпийские игры 2020 года в Токио по приглашению японского премьер-министра Синдзо Абэ. Слова американского лидера приводит пресс-пул Белого дома.

"Он [Трамп] сказал, что его пригласили в Токио на Игры 2020 года. Он сказал, что премьер-министр Абэ пригласил его, [Трамп] рассматривает это [приглашение]", - говорится в сообщении пула.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа.

Теги
ЯпонияСШААбэ, СиндзоТрамп, Дональд
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