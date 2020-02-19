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На юге Сахалина планируется создать агломерацию из трех городов

В нее планируется включить Южно-Сахалинск, а также города Аниву и Корсаков

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 февраля. /ТАСС/. Власти работают над созданием на юге Сахалина агломерации, в которую планируется включить региональный центр Южно-Сахалинск, а также города Аниву и Корсаков. Об этом на совещании под руководством вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева сообщил глава Южно-Сахалинска Сергей Надсадин.

"Сейчас совместно с правительством мы работаем над созданием городской Южно-Сахалинской агломерации, куда войдут три города - это Анива, Корсаков, Южно-Сахалинск. Производительные силы, которые формируются на этих землях, имеется в виду <...> индустриальный парк, технопарк строительной индустрии <...> с участием компании "ПИК" и логистический парк на территории морского порта Корсаков, позволяют говорить о том, что все условия для создания агломерации есть. На этой агломерации в настоящее время проживают 268 тыс. человек", - сообщил Надсадин.

Он уточнил, что сейчас в качестве точек роста для Южно-Сахалинска определены туристический кластер, представленный курортом "Горный воздух", аэропорт, железнодорожный вокзал и логистическая инфраструктура, а также индустриальный парк, проект которого планируется реализовать совместно с компанией "Сахалин энерджи", правительством региона и администрацией Южно-Сахалинска.

Город Анива находится на берегу одноименного залива в 37 километрах от Южно-Сахалинска, приравнен к районам Крайнего Севера. Там ведется промышленная добыча горбуши и кеты, а также добыча природного газа, численность населения составляет около 9,5 тыс. человек. Портовый город Корсаков также находится на берегу залива Анива, в 42 километрах от Южно-Сахалинска, там находится несколько заводов по переработке рыбы и морепродуктов, рыбодобывающие предприятия, вблизи города действует крупный завод по добыче и сжижению природного газа с причальным комплексом. Численность населения составляет 33,6 тыс. человек.

Теги
РоссияСахалинская область
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