Граждан Южной Кореи эвакуировали с лайнера Diamond Princess президентским самолетом

СЕУЛ, 19 февраля. /ТАСС/. Республика Корея эвакуировала в среду шесть своих граждан и члена семьи одного из них с японским гражданством с круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине в порту города Иокогама, сообщает телеканал KBS.

Специальный самолет из президентского отряда доставил их в среду утром в сеульский аэропорт Кимпхо. Эвакуированные прошли проверку на наличие нового коронавируса в бизнес-терминале аэропорта, закрытом для других пассажиров. Ни у одного из них наличие вируса не подтвердилось. Их доставили в карантинное учреждение, находящееся в районе аэропорта Инчхон.

Всего на судне находились 14 южнокорейцев, ни у одного из них не было симптомов заболевания. Эвакуированы лишь те граждане, которые выразили такое желание. Остальные восемь человек, в основном постоянно проживающие в Японии, смогут сойти с лайнера позже на этой неделе по завершении двухнедельного карантина.

Ряд стран ранее эвакуировали своих граждан с Diamond Princess.

В понедельник японские врачи выявили 99 новых случаев инфицирования вирусом на судне, а общее число заболевших достигло 454, из-за чего лайнер превратился в крупнейший очаг коронавирусной инфекции за пределами КНР. Новый коронавирус был также диагностирован у находящейся на судне гражданки РФ, что стало первым подтвержденным случаем заражения коронавирусом среди россиян.