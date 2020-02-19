На пляжах Гоа появятся зоны для пикников и распития спиртного

НЬЮ-ДЕЛИ, 19 февраля. /ТАСС/. Гоанское правительство заявило, что в ближайшее время создаст специальные зоны, в которых будут разрешены пикники и употребление алкоголя. Об этом сообщил журналистам министр туризма штата Манохар Аджгаонкар.

"Реализуя запрет на пьянство, мы хотим создать специальные зоны для пикников. Многие местные группы населения хотят организовывать пикники вдоль пляжа, и мы решили создать места, по одному-два на каждом пляже, куда желающие могут пойти и выпить - зоны для пикника ", - цитирует в среду Аджгаонкара телеканал NDTV.

Министр также сообщил, что те, кто будет употреблять спиртные напитки на пляжах за пределами создаваемых специальных зон, будут штрафоваться на сумму 5 тыс. рупий (около $70).

В январе 2019 года ассамблея (региональный парламент) штата Гоа одобрила поправки в закон о туризме, которые предусматривают введение штрафов за употребление спиртных напитков, а также приготовление еды в общественных местах, в том числе на пляжах. Власти штата тогда отметили, что в последнее время количество приезжих в Гоа стало несколько снижаться, а также заявили о готовности принять строгие меры для поддержания в чистоте туристических мест, чтобы поднять их популярность.

Однако, как отмечают местные СМИ, добиться строгого соблюдения этого закона гоанской полиции пока так и не удалось - многие туристы распивали на пляжах пиво и крепкие напитки, поэтому власти штата решили создать для них отдельные зоны, чтобы такие отдыхающие не мешали другим туристам.