Источник: ни у кого из пассажиров лайнера Westerdam в Камбодже коронавирус не выявили

ТАСС, 19 февраля. Результаты тестов на коронавирус у остающихся в Камбодже сотен пассажиров лайнера Westerdam оказались отрицательными. Соответствующее объявление в среду сделали представители компании-оператора Holland America Line, сообщил корреспонденту ТАСС из Пномпеня российский турист Алексей Дмитриев.

"Сегодня нам объявили, что у всех пассажиров тесты отрицательные. В настоящее время Holland America Line решает вопрос с организацией перелетов для их возвращения в страны гражданской принадлежности. Возможно, нам сделают отдельный чартер до Дубая, поскольку через него должны лететь около 300 пассажиров", - рассказал собеседник агентства.

Туристы на карантине

В настоящее время в Пномпене остаются 406 пассажиров, которые были размещены в гостинице. Среди них четверо россиян - семья Дмитриевых. Результаты тестов граждан РФ были готовы еще в понедельник, однако вылететь из королевства пока они не смогли.

"К нам приехал президент Holland America Line, он будет жить с нами в отеле до момента отправки последнего пассажира", - сообщил Дмитриев. Он также уточнил, что еще 230 пассажиров остаются на борту лайнера, пришвартованного в Сиануквиле.

Все они были вынуждены задержаться в Камбодже в связи с решением местных властей провести обязательные тесты на коронавирус у всех оставшихся пассажиров. Некоторые группы, однако, успели улететь еще в субботу, до постановления об этой процедуре. Среди них - трое российских граждан, вернувшихся в Санкт-Петербург.

Некоторые туристы, в том числе семья Дмитриевых, должны были вылететь из Камбоджи 16 февраля через Куала-Лумпур. Однако малайзийская сторона закрыла свою территорию для приема пассажиров с Westerdam после того, как у 83-летней американской туристки с судна в аэропорту малайзийской столицы было подтверждено заражение коронавирусом. В этой связи камбоджийские власти провели тщательное обследование всех остающихся в Пномпене пассажиров.

Ситуация с судном

Круизное судно Westerdam с 1455 пассажирами, в числе которых были семеро россиян, и 802 членами экипажа на борту вышло из Гонконга 1 февраля. Судно планировало совершить заходы в ряд японских портов. Эти планы были отменены по настоянию японской стороны, которая опасалась возможного наличия на борту людей с подозрением на коронавирус.

Впоследствии заход в свои порты запретили Филиппины, Тайвань и Таиланд. В итоге лайнер, который больше недели не мог причалить в азиатских портах, 13 февраля пришвартовался в Камбодже с разрешения властей королевства.

В свете текущей ситуации оператор отменил следующий круиз Westerdam, запланированный на 29 февраля из японской Иокогамы.