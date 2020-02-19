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Мировая добыча китов сократилась в 20 раз

В России добыча китообразных ведется исключительно коренными малочисленными народами Крайнего Севера и Дальнего Востока в целях сохранения их традиционного образа жизни

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Мировая добыча китообразных сократилась в 20 раз, в частности, благодаря мораторию на вылов этих млекопитающих, принятие которого позволило стабилизировать популяции таких китообразных как малый полосатик, финвал и горбатый кит в России, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Во многих странах 19 февраля отмечают Всемирный день китов. В этот день в 1986 году вступил в силу мораторий на коммерческий промысел китов, рекомендованный Международной китобойной комиссией (МКК). Мораторий был принят в связи с негативными оценками состояния запасов многих видов промысловых китообразных в то время. В последние годы лишь несколько стран продолжают активный промысел китообразных: Гренландия (3-3,3 тыс. животных в год), Япония (3-3,5 тыс.), Республика Корея (1,3-1,8 тыс.) и Норвегия (430-730).

"Со времени принятия моратория в 1986 году мировая добыча китов и китообразных (включая дельфиновых и морских свиней) сократилась почти в 20 раз, со 165 до 8,5 тыс. голов в год. В России добыча китообразных в настоящее время ведется исключительно коренными малочисленными народами Крайнего Севера и Дальнего Востока в целях сохранения их традиционного образа жизни", - говорится в сообщении.

По данным ВНИРО, семилетняя блок-квота России, которую установила МКК до 2025 года, составляет 140 серых китов в год и пяти гренландских китов в год. Фактическая добыча китообразных в России составляет 120-170 ежегодно.

Популяция китов в России. Научная оценка

ВНИРО и его филиалы ведут систематический мониторинг промысловых китообразных во всех морях России. Этот мониторинг включает специализированные исследования, береговые и судовые наблюдения, авиационные учеты. В последние годы ученые отмечают стабилизацию запасов таких видов как кит Минке (малый полосатик), финвал, горбатый кит.

Чтобы улучшить состояние популяции китов в России, ВНИРО в настоящее время работает над созданием акустической системы, которая будет отпугивать млекопитающих от судов.

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