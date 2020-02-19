{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Ни у одного пассажира лайнера Westerdam в Камбодже не выявили коронавирус

В настоящее время компания-оператор Holland America Line решает вопрос с организацией перелетов туристов для их возвращения на родину

ХАНОЙ, 19 февраля. /ТАСС/. Результаты тестов на коронавирус у остающихся в Камбодже сотен пассажиров лайнера Westerdam оказались отрицательными. Соответствующее объявление в среду сделали представители компании-оператора Holland America Line, сообщил корреспонденту ТАСС из Пномпеня российский турист Алексей Дмитриев.

"Сегодня нам объявили, что у всех пассажиров тесты отрицательные. В настоящее время Holland America Line решает вопрос с организацией перелетов для их возвращения в страны гражданской принадлежности. Возможно, нам сделают отдельный чартер до Дубая, поскольку через него должны лететь около 300 пассажиров", - рассказал собеседник агентства.

Туристы на карантине

В настоящее время в Пномпене остаются 406 пассажиров, которые были размещены в гостинице. Среди них четверо россиян - семья Дмитриевых. Результаты тестов граждан РФ были готовы еще в понедельник, однако вылететь из королевства пока они не смогли.

"К нам приехал президент Holland America Line, он будет жить с нами в отеле до момента отправки последнего пассажира", - сообщил Дмитриев. Он также уточнил, что еще 230 пассажиров остаются на борту лайнера, пришвартованного в Сиануквиле.

Все они были вынуждены задержаться в Камбодже в связи с решением местных властей провести обязательные тесты на коронавирус у всех оставшихся пассажиров. Некоторые группы однако успели улететь еще в субботу, до постановления об этой процедуре. Среди них - трое российских граждан, вернувшихся в Санкт-Петербург.

Некоторые туристы, в том числе семья Дмитриевых, должны были вылететь из Камбоджи 16 февраля через Куала-Лумпур. Однако малайзийская сторона закрыла свою территорию для приема пассажиров с Westerdam после того, как у 83-летней американской туристки с судна в аэропорту малайзийской столицы было подтверждено заражение коронавирусом. В этой связи камбоджийские власти провели тщательное обследование всех остающихся в Пномпене пассажиров.

Ситуация с судном

Круизное судно Westerdam с 1455 пассажирами, в числе которых были семеро россиян, и 802 членами экипажа на борту вышло из Гонконга 1 февраля. Судно планировало совершить заходы в ряд японских портов. Эти планы были отменены по настоянию японской стороны, которая опасалась возможного наличия на борту людей с подозрением на коронавирус.

Впоследствии заход в свои порты запретили Филиппины, Тайвань и Таиланд. В итоге лайнер, который больше недели не мог причалить в азиатских портах, 13 февраля пришвартовался в Камбодже с разрешения властей королевства.

В свете текущей ситуации оператор отменил следующий круиз Westerdam, запланированный на 29 февраля из японской Иокогамы.

Теги
КамбоджаРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Путин поздравил Юрия Антонова с юбилеем
Президент отметил вдохновенный труд и отдачу композитора
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС