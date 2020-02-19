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Алексей Кудрин назвал Анатолия Собчака демократичным и эмоциональным

19 февраля исполнилось 20 лет со дня смерти первого мэра Санкт-Петербурга

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак был очень демократичен и допускал дискуссию, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, который работал его первым заместителем.

19 февраля исполняется 20 лет со дня смерти Собчака.

"Да, конечно, он воспринимал споры, и даже не было вопроса о том, что он как-то криво на это посмотрел, - сказал Кудрин в ответ на вопрос, допускал ли Собчак дискуссии. - Он очень был демократичный. Да, он был эмоциональный, но, должен сказать, в отношении меня никогда не позволял себе неосторожных, жестких оценок. У нас было взаимопонимание".

Глава Счетной палаты вспомнил также, что Собчак в определенный период "немножко ревновал". "Был момент, когда он немножко ревновал меня и считал, что у меня есть какая-то политическая публичная позиция ... , и он был немного обеспокоен: он думал, что я, может быть, пойду на выборы мэра. Это сказалось на наших отношениях в какой-то момент, но потом все исправилось", - отметил Кудрин.

Он подчеркнул, что всегда воспринимал Собчака "как старшего товарища". "Я его полностью поддерживал на выборах мэра Санкт-Петербурга в 1996 году и очень переживал, что он ушел, поэтому после его ухода я один из первых подал заявление об уходе из мэрии, я был не готов работать с новым мэром, хотя он был нашим коллегой", - отметил Кудрин.

Анатолий Собчак был председателем Ленинградского городского совета народных депутатов в 1990-1991 гг. и мэром северной столицы в 1991-1996 гг.

Теги
РоссияСобчак, Анатолий АлександровичКудрин, Алексей Леонидович
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