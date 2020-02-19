Путин поздравил Юрия Антонова с юбилеем

"Вы неизменно трудитесь вдохновенно, с полной душевной отдачей, щедро дарите почитателям эстрадного искусства замечательные песни. Всегда талантливы, мелодичны и узнаваемы - они пользуются искренней любовью слушателей разных поколений", - подчеркнул президент в поздравительной телеграмме, опубликованной в среду на сайте Кремля.

Путин также пожелал композитору здоровья и успехов.

Юрий Антонов родился 19 февраля 1945 года в Ташкенте (Узбекская ССР, теперь - Республика Узбекистан). Российский певец, поэт и композитор. Записал альбомы "Поверь в мечту", "От печали до радости", автор музыки к фильмам "Берегите женщин", "Дураки умирают по пятницам". Заслуженный деятель искусств РФ (1993), народный артист РФ (1997). Награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2005), Почета (2010), Дружбы (2015), Франциска Скорины (Белоруссия, 2010).