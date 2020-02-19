Пилот Jetman взлетел над Дубаем на реактивном ранце на высоту почти 2 км

Скайдайвер Винс Реффет взлетел на реактивном ранце-крыле с четырьмя небольшими реактивными двигателями над Дубаем на высоту 1,8 км. Об этом сообщается на сайте компании Jetman Dubai, которая также опубликовала видео полета.

Как отмечается в сообщении, сначала пилот Jetman взлетел на высоту пяти метров над водой на пляже Джумейра и завис в воздухе примерно на 100 секунд, демонстрируя способность управлять полетом, после чего он вернулся на взлетную полосу. Затем Реффет снова взлетел и начал разгоняться, направляясь в сторону небоскребов у берега. Ему удалось достичь средней скорости полета 240 км/ч. Реффет взлетел на высоту 100 м за восемь секунд, 200 м - 12 секунд, 500 м - 19 секунд, и 1 км - 30 секунд. Ему удалось подняться на 1,8 км над уровнем моря. Спустившись на высоту 1,5 км, Реффет раскрыл парашют. Вскоре он вернулся на землю. Отмечается, что полет длился три минуты.

"Это первый случай, когда пилот Jetman совместил безопасное зависание на небольшой высоте и высший пилотаж на большой высоте в одном полете", - указано в сообщении компании. Над технологией, позволившей совершить этот полет, работали три инженера - Мохаммед Рашид Чембанканди (Индия), Андре Берне (Швейцария) и Маттье Кортуа (Франция). Сопло с управляемым вектором тяги, которое они сконструировали, позволяет пилоту контролировать отклонение от вертикальной оси. Таким образом человек может управлять устройством на всех этапах полета без каких-либо дополнительных электронных стабилизаторов.

Винс Реффет в 2002 году вошел в национальную команду Франции по фрифлаю (одно из направлений парашютизма). В 2004 году он стал чемпионом мира в этом виде спорта, также выиграл золотые медали на чемпионатах мира в 2005, 2006, 2008 и 2009 годах. С 2009 года работает с летчиком и изобретателем реактивных ранцев Ивом Росси. В 2015 году они совершили парные полеты вокруг небоскреба "Бурдж-Халифа" в Дубае.