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Распространение коронавируса нового типа

Власти Китая утвердили новый стандарт диагностики и лечения коронавируса

Этот документ является уже шестым с начала января

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР в среду утвердил новый общенациональный стандарт диагностики и лечения нового коронавиурса. Об этом сообщило в среду Центральное телевидение Китая.

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По его данным, согласно новым правилам, все регионы страны, включая центральную провинцию Хубэй, где наблюдается наиболее мощная вспышка пневмонии, в процессе постановки диагноза обязаны учитывать результаты анализа нуклеиновой кислоты в крови человека или секвенирования (получения генной информации). Кроме того, при лечении больных с тяжелой формой заболевания рекомендуется дополнительно применять метод переливания плазмы крови выздоровевших пациентов, ранее инфицированных коронавирусом нового типа.

Власти предписали, что уже выписавшимся больным в течение двух недель рекомендуется проходить осмотр у доктора с целью восстановления на фоне ослабленного иммунитета.

Этот регламентирующий диагностику и лечение заболевания документ - шестой с начала января в КНР.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
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