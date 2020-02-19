Медведев заявил, что Собчак всегда говорил правду, не щадя амбиций и авторитетов

"Его характерной чертой было и то, что он, жестко отстаивая свою позицию в открытом диалоге, говорил только правду, подчас совсем нелицеприятную. Не щадил амбиций и авторитетов. Поэтому у него было большое количество не только преданных сторонников, но и серьезных оппонентов", - написал Медведев на своей странице в Facebook.

Медведев отметил, что для него Собчак был коллегой, старшим товарищем и учителем, и благодаря ему он сам пришел в политику. Он подчеркнул, что Собчак со всей решительностью принимал сложные, неординарные, но необходимые решения, когда "вся страна находилась в глубоком кризисе, а Ленинград - Санкт-Петербург, по сути, был поставлен на грань выживания". "Очень важно и то, что, в отличие от многих политиков 90-х, Собчак избегал радикализма и популизма, так как был великолепно подготовлен как профессиональный юрист, опирался на опыт нашего государства и других стран", - добавил зампред Совбеза.

"Его внезапный уход в 2000-м стал настоящим шоком для меня, для всех нас. Никто не ожидал, что это трагическое событие произойдет так рано. На рубеже XXI века, в переломный для страны период. Он многого не успел. Он мог еще очень многое сделать для Санкт-Петербурга, для всей России", - подчеркнул Медведев, добавив, что Собчак останется в памяти настоящим профессионалом, блестящим политиком, порядочным, честным человеком.

Советский и российский политический деятель Анатолий Собчак был профессором юридического факультета Ленинградского государственного университета (сейчас - СПбГУ) с 1982 года, написал более 200 книг и статей по экономике и праву. В 1989 году Собчак был избран народным депутатом СССР, вошел в состав Верховного Совета, в Комитет по законодательству и правопорядку. С его именем связывают многие демократические инициативы и преобразования. В 1991 году Собчак был избран мэром Санкт-Петербурга - эта должность стала ключевой в его карьере.