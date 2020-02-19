Женщины-помощницы машиниста смогут работать на МЦК с 2021 года

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. ОАО "РЖД" начнет в текущем году подготовку женщин по профессии "Помощник машиниста" электропоездов "Ласточка" для работы на Московском центральном кольце (МЦК). Первые сотрудницы смогут выйти на работу в 2021 году, сообщает в среду пресс-служба Московской железной дороги.

"В пилотном проекте будут задействованы 10 женщин, отбор с 1 марта начнет Московская дирекция скоростного сообщения. Кандидаты на получение новой профессии должны быть старше 18 лет и иметь образование не ниже среднего. На МЦК женщины-помощники машиниста появятся в 2021 году", - говорится в сообщении.

Отбор для желающих начать обучение будет состоять из нескольких этапов, которые позволят определить их готовность в будущем к работе на железнодорожном транспорте. Успешное прохождение всех этапов дает право кандидату на обучение в учебных центрах ОАО "РЖД".

Само обучение продлится полгода и будет состоять из теоретических и практических этапов. Будущим помощницам машинистов предстоит изучить правила технической эксплуатации на железнодорожном транспорте, охраны труда, устройство электропоезда "Ласточка". Навыки вождения поездов женщины будут отрабатывать на специальных тренажерах, имитирующих кабину поезда.

По завершении обучения и прохождения экзамена выпускницам выдадут свидетельство помощника машиниста электропоезда "Ласточка", что даст им право работать на МЦК.