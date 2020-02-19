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В 2019 году охват тестирования на ВИЧ в России достиг почти 28%

Свой ВИЧ-статус узнали более 40 млн человек
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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Охват тестирования на ВИЧ в России достиг в 2019 году 27,8% населения, более 40,8 млн человек узнали свой ВИЧ-статус, сообщила в среду директор департамента организации экстренной медицинской помощи и управления рисками здоровью Министерства здравоохранения РФ Наталья Костенко на заседании комитета по охране здоровья в Госдуме.

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"В 2019 году охват тестирования на ВИЧ достиг 27,8%, то есть более 40,8 млн человек установили свой ВИЧ-статус. На 6,3% больше по сравнению с предыдущим годом. Необходимо отметить, что это один из самых высоких показателей в мире", - сказала она. Охват тестирования на ВИЧ в 2018 году составлял 25,9%.

По ее словам, ситуация с ВИЧ стабилизировалась, и образовалась тенденция снижения темпов прироста заболеваемости. За 2019 год было зарегистрировано 80 118 новых случаев ВИЧ, что на 7,5% меньше, чем в 2018 году.

"Наиболее высокий уровень инфицированности наблюдается у лиц активного трудоспособного возраста от 30 до 44 лет. Но отмечается снижение доли впервые выявленных ВИЧ-инфицированных в возрасте от 15 до 20 лет с 1,6% до 0,8%", - отметила она, добавив, что 743 тыс. ВИЧ-инфицированных находятся под диспансерным наблюдением и более полумиллиона из них получают антиретровирусную терапию.

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) поражает иммунную систему и ослабляет защиту организма от широкого ряда инфекций и болезней, в том числе некоторых типов рака. У ВИЧ-инфицированных постепенно развивается иммунодефицит. Инфекция может передаваться при незащищенном сексуальном контакте, переливании зараженной крови, совместном использовании зараженных игл, шприцев или других острых инструментов, а также от матери ребенку во время беременности, родов и грудного вскармливания. Последней стадией заболевания, развивающегося при инфицировании вирусом, является СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита), когда организм человека теряет возможность защищаться от инфекций и опухолей.

По данным федерального регистра лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, на 1 января 2019 года под диспансерным наблюдением состояло чуть более 715 тыс. россиян, сообщили ранее в Минздраве.

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