{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В МИД КНР прокомментировали меры России по ограничению въезда китайских граждан

Там отметили, что такое решение обусловлено национальными интересами
Здание МИД КНР Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Здание МИД КНР
© Петр Ковалев/ТАСС

ПЕКИН, 19 февраля. /ТАСС/. Введенные российской стороной ограничительные меры, касающиеся запрета въезда на ее территорию китайских граждан, являются временными и обусловлены национальными интересами РФ. Об этом в среду в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

На эту тему
Пневмония в Китае. Что известно о новом вирусе и насколько он опасен?

"Российская сторона заранее по дипломатическим каналам проинформировала Китай [о своем решении]. Россия убеждена, что Китай победит в борьбе с эпидемией, и она также выразила твердую поддержку КНР. Из-за необходимости обеспечения национальных интересов и борьбы с распространением заболевания [российской стороной] были приняты ограничительные меры, которые не предусматривают полного запрета на поездки между двумя странами, а являются временными инициативами, которые будут скорректированы или даже отменены, как только ситуация улучшится", - заявил дипломат

Он также отметил, что "в отношении отдельных групп, которых затронули ограничения, в частности студентов, которые не могут вернуться в Россию, российской стороной будет предпринят ряд мер, таких как дистанционное обучение, чтобы данная ситуация не оказала влияния на общий объем изучаемых учебных программ".

"Россия и Китай являются крупнейшими соседями. Мы уделяем большое внимание комплексу мер, принимаемых российской стороной в борьбе с эпидемией. Мы также отмечаем, что российская сторона неоднократно выражала поддержку Китаю и оказала нам значительную помощь. Рассчитываем, что международное сообщество, в том числе и Россия, будут и дальше оказывать поддержку, объективно оценивать ситуацию с распространением эпидемии, примут меры для скорейшей корректировки ограничительных мер и сделают так, чтобы контакты и сотрудничество в различных областях не пострадали", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства.

Ранее в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории страны сообщили, что Россия с 20 февраля временно приостановит въезд граждан Китайской Народной Республики, направляющихся в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях. Также будет временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в РФ в целях осуществления трудовой деятельности гражданам Китая, разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам, находящимся за пределами России.

Теги
РоссияКитайРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Глава Росприроднадзора проведет совещание в Красноярске в связи с загрязнением воздуха
С начала года в городе дважды вводился режим неблагоприятных метеоусловий, известный как режим "черного неба"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС