Штраф за продажу детям снюсов в Петербурге составит до 50 тыс. рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга приняли в среду поправки в городской закон об ограничении розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина, добавив в него пункты, касающиеся никотинсодержащей продукции. Поправки приняты в третьем чтении и направлены на подпись губернатору.

"Депутаты Петербурга окончательно запретили продавать детям и подросткам никотинсодержащую продукцию без табака - так называемые снюсы. За нарушение этого запрета отныне будет грозить штраф - до 50 тыс. рублей", - пояснили в аппарате председателя комитета по законодательству заксобрания Санкт-Петербурга Дениса Четырбока, одного из авторов документа.

В 2019 году занимавший в то время пост премьер-министра Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотинсодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете. Оптовая и розничная торговля насваем и снюсом в России запрещена, однако, по данным Роспотребнадзора, некоторые предприниматели пытаются продавать их аналоги для жевания или рассасывания в виде конфет, леденцов, где табак заменен на никотин; неофициально их также называют снюсами.

Употребление такой продукции создает угрозу жизни и здоровью, в особенности детей и молодежи, отмечают в Роспотребнадзоре. Власти многих российских регионов отреагировали на рост популярности снюсов среди детей и подростков вводом ограничительных мер.