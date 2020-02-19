Российская военная авиация впервые за пять лет примет участие в параде Победы в Бишкеке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Экипажи самолетов и вертолетов российской авиабазы Кант в Киргизии впервые за последние пять лет примут участие в параде Победы, который пройдет в Бишкеке 9 мая. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант Евгений Поплавский.

"В этом году авиация ЦВО будет задействована в праздновании Дня Победы в Бишкеке", - сказал он, уточнив, что в Киргизии пролетят Ми-8 АМТШ "Терминатор" и штурмовики Су-25, которые находятся на вооружении авиабазы.

Последний раз российские военные авиабазы Кант участвовали в параде Победы в Киргизии в 2015 году. Тогда по центру Бишкека прошла знаменная группа с государственным флагом России и боевым знаменем воинской части, а также парадный расчет из 64 российских военнослужащих. Воздушную часть парада обеспечили звено из четырех штурмовиков Су-25СМ и вертолет Ми-8.

Объединенная российская военная авиабаза Кант в Киргизии структурно входит в Центральный военный округ и является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания. База в том числе выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств-участников Организации договора о коллективной безопасности, в том числе Киргизии. На вооружении базы находятся штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.