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Глава Росприроднадзора проведет совещание в Красноярске в связи с загрязнением воздуха

С начала года в городе дважды вводился режим неблагоприятных метеоусловий, известный как режим "черного неба"

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова 25 февраля посетит Красноярск, где проведет совещание на тему мер, принимаемых для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха, сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды России.

"Росприроднадзор 25 февраля будет проводить совещание в Красноярске по принимаемым мерам предотвращения загрязнения атмосферного воздуха", - сообщил собеседник агентства.

С начала 2020 года в Красноярске уже дважды вводился режим неблагоприятных метеоусловий, известный как режим "черного неба".

Теги
РоссияКрасноярский крайРадионова, Светлана Геннадьевна
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