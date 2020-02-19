Глава Росприроднадзора проведет совещание в Красноярске в связи с загрязнением воздуха

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова 25 февраля посетит Красноярск, где проведет совещание на тему мер, принимаемых для предотвращения загрязнения атмосферного воздуха, сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды России.

"Росприроднадзор 25 февраля будет проводить совещание в Красноярске по принимаемым мерам предотвращения загрязнения атмосферного воздуха", - сообщил собеседник агентства.

С начала 2020 года в Красноярске уже дважды вводился режим неблагоприятных метеоусловий, известный как режим "черного неба".