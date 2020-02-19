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Голикова сообщила, что пятая часть проживающих в российских ПНИ являются дееспособными

Вице-премьер отметила, что всего было проверено более 152 тыс. человек

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Более 34 тыс. из 152 тыс. обследованных россиян, проживающих в психоневрологических интернатах (ПНИ), являются дееспособными, около 3 тыс. - ограниченно дееспособными. Об этом в среду сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова на заседании совета по вопросами попечительства в социальной сфере при правительстве РФ.

"34,4 тыс. получателей социальных услуг, проживающих в психоневрологических интернатах, сохранили гражданско-правовой статус дееспособного и еще порядка 3 тыс. - ограниченно дееспособного. В сумме - это достаточно большая цифра", - сказала она.

Голикова отметила, что всего было проверено более 152 тыс. человек, проживающих в психоневрологических интернатах. "Для выезда в регионы были организованы рабочие группы, в их состав входили от трех до шести специалистов, в их числе один-два врача судебно-психиатрических эксперта. В ходе обследования 98 сотрудников института Сербского (ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского" - прим. ТАСС) посетили 531 ПНИ в 82 регионах", - добавила она. В этой связи Минтрудом России сейчас проводится работа по дальнейшему определению социального статуса этих граждан, добавила Голикова. "Там сложная работа, которая связана с судами", - пояснила вице-премьер.

Ранее Минтруд утвердил новые правила организации деятельности психоневрологических интернатов, они вступят в силу 1 января 2021 года. Правила дополнены примерным положением о доме-интернате, а также нормами предоставления помощи на дому гражданам, страдающим психическими расстройствами.

Кроме того, правила также закрепляют права и свободы граждан с психическими расстройствами и не допускают насилия и грубого обращения с ними. Кроме того, не допускается использование лекарственных средств в немедицинских целях, применение физического стеснения и изоляции

В начале февраля вице-премьер РФ Татьяна Голикова дала поручение Роструду, Роспотребнадзору и Росздравнадзору проверить условия проживания в психоневрологических интернатах (ПНИ). По итогам этой проверки Роструд сообщил, что в ПНИ проживают около 156 тыс. граждан, в том числе почти 16 тыс. - в детских учреждениях для детей с инвалидностью. Около 71% проживающих в ПНИ лишены дееспособности, 24% от общего числа нуждаются в постоянном уходе, только 2% проживающих в интернатах для взрослых официально трудоустроены. Роспотребнадзор выявил нарушения в 80% ПНИ, а Росздравнадзор назвал несоблюдение порядка оказания медпомощи самым частым нарушением в интернатах для взрослых.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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