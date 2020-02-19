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Почти 300 человек задержали на несогласованных акциях в Петербурге в 2019 году

Участие в этих акциях приняли более тысячи человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Более 1,1 тыс. человек приняли участие в несогласованных акциях в Санкт-Петербурге в прошлом году, почти 300 человек были задержаны за нарушения общественного порядка. Об этом говорится в видеоролике Главного управления МВД по городу и Ленинградской области, который продемонстрировали депутатам городского законодательного собрания перед отчетом начальника полицейского главка Романа Плугина о работе за 2019 год.

"Состоялось 27 несогласованных с органами власти акций с общим количеством участников 1103 человека, в ходе которых за нарушения общественного порядка было задержано 293 гражданина", - говорится в видеоролике.

При этом отмечается, что в целом за 2019 год уровень преступности в городе благодаря работе правоохранительных органов сократился: на 5,1% снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений, на 17,8% - количество убийств, на 3,9% - число причинения тяжкого вреда здоровью, более чем на 20% - разбойных нападений.

В ходе отчета Плугин отметил, что в городе также сократилось число преступлений экстремистской направленности, удалось снизить число преступлений, которые совершали участники организованных преступных групп, а также наркопреступлений.

Кроме того, по его словам, петербургским полицейским удалось за год вернуть в бюджет государства более 1,1 млрд рублей в ходе раскрытия экономических преступлений.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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