Участники проекта "Лидеры России" выступят в роли экспертов на чемпионате Case-in

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров сообщил, что участников конкурса "Лидеры России" пригласят в качестве экспертов на чемпионат для инженеров Case-in.

"В новом сезоне Case-in мы пригласим лидеров участвовать в чемпионате в качестве экспертов - оценивать работы или выступления и презентации ребят", - рассказал Комиссаров в среду на пресс-конференции в ТАСС. Он добавил, что победители проекта "Лидеры России" выступят и в качестве наставников.

По словам Комиссарова, с февраля по апрель прошлого года в рамках отборочных этапов чемпионата в регионах прошли встречи конкурсантов с участниками проекта "Лидеры России". Они делились знаниями, отвечали на вопросы, "в целом настраивали молодежь на активную жизненную позицию и готовность постоянно расти".

"Мы получили много положительных отзывов, причем как со стороны наставников, так и со стороны их подопечных. Поэтому в новом сезоне мы планируем не просто сохранить этот формат, но и расширить его, распространить на все лиги чемпионата Case-in", - подчеркнул генеральный директор.

Новый сезон чемпионата для инженеров Case-in, который стартует 20 февраля в Липецке, будет посвящен технологической модернизации России. Ожидается, что в нем примут участие 10 тыс. школьников, студентов и молодых специалистов.

Конкурс "Лидеры России" и чемпионат для инженеров Case-in являются проектами платформы "Россия - страна возможностей". Она была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.