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Распространение коронавируса нового типа
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Песков: власти делают все необходимое для борьбы с проникновением коронавируса в Россию

Представитель Кремля переадресовал в правительство вопрос о том, не кажется ли чрезмерной мера по временному ограничению въезда граждан Китая в РФ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 февраля. /ТАСС/. Российские власти принимают все необходимые меры для борьбы с проникновением и распространением коронавируса в РФ. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Принимаются все необходимые меры для того, чтобы воспрепятствовать попаданию и распространению коронавируса в нашей стране", - подчеркнул он.

Песков не стал отвечать на вопрос о том, не кажется ли чрезмерной мера по временному ограничению въезда граждан Китая в РФ, переадресовав его в правительство России.

Россия с 20 февраля временно приостановит въезд граждан Китайской Народной Республики, направляющихся для осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях. Также будет временно приостановлен прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в РФ в целях осуществления трудовой деятельности гражданам Китая, разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу таким гражданам, находящимся за пределами России.

Вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в крупном китайском городе Ухане в конце декабря 2019 года. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По данным на утро среды, число летальных исходов в Китае составило 2004 человека, выздоровели более 14,3 тыс., число заразившихся за все время распространения вируса превысило 74,1 тыс.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичРаспространение коронавируса нового типа
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