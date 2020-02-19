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Распространение коронавируса нового типа
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В МИД РФ сообщили, что въезд граждан КНР по служебным и деловым визам не ограничивается

В министерстве также отметили, что сохраняется авиационное сообщение между Москвой и Пекином, Шанхаем, Гуанчжоу и Гонконгом

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Выдача гражданам КНР служебных, деловых, гуманитарных и транзитных виз не прекращается, въезд их обладателей в Россию не ограничивается. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ.

В министерстве отметили, что с 20 февраля, в соответствии с распоряжением правительства России, временно приостанавливается пропуск через государственную границу РФ граждан КНР, прибывающих "в частных, учебных и туристических целях, а также для осуществления трудовой деятельности".

"При этом выдача гражданам КНР виз других видов, включая служебные, деловые, гуманитарные и транзитные, не прекращается. Въезд обладателей указанных виз из КНР в Россию не ограничивается. Сохраняется авиационное сообщение между Москвой и Пекином, Шанхаем, Гуанчжоу и Гонконгом", - добавили в МИД РФ.

Уточняется, что данные меры носят исключительно временный характер и связаны с распространением новой коронавирусной инфекции.

Теги
РоссияКитайРаспространение коронавируса нового типа
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